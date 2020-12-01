Лига наций

УАФ прокомментировала аргументацию УЕФА.

Накануне УАФ получила полный текст решения Апелляционного комитета УЕФА с мотивационной частью решения по отмененному матча Лиги наций Швейцария — Украина.



УАФ сообщает, что в данный момент юристы тщательно анализируют полученный документ и готовят обжалование в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Отмечается, что после ознакомления с полным текстом документа международные юридические коллеги УАФ видят фундаментальные основания для пересмотра дела в CAS.

У УАФ есть 10 дней, чтобы подать иск в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне.