Украина

Ассоциация обжалует решение УЕФА.

Украинская ассоциация футбола подала заявление в Спортивный арбитражный суд Лозанны с целью оспорить техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.

"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа — мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела", — сообщил генеральный секретари УАФ Юрий Записоцкий официальному сайту ассоциации.

Сообщается, что кроме юристов УАФ были подключены лучшие специалисты в сфере спортивного права Испании и Швейцарии, а также представители адвокатской ассоциации Украины.

Ранее сообщалось, что в УАФ уверенны в фундаментальном основании пересмотра дела по матчу Швейцария — Украина в CAS.