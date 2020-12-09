Ассоциация обжалует решение УЕФА.
Сборная Украины, УАФ
09 декабря 2020, 19:22
Украинская ассоциация футбола подала заявление в Спортивный арбитражный суд Лозанны с целью оспорить техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.
"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа — мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела", — сообщил генеральный секретари УАФ Юрий Записоцкий официальному сайту ассоциации.
Сообщается, что кроме юристов УАФ были подключены лучшие специалисты в сфере спортивного права Испании и Швейцарии, а также представители адвокатской ассоциации Украины.
Ранее сообщалось, что в УАФ уверенны в фундаментальном основании пересмотра дела по матчу Швейцария — Украина в CAS.