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Вилли Саньоль был помощником Карло Анчелотти в Баварии в 2017 году.

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль возглавил сборную Грузии, сообщает пресс-служба УЕФА.

Соглашение с 43-летним французским специалистом рассчитано на два года с возможностью продления на аналогичный срок.

В своей тренерской карьере Саньоль работал в молодежной сборной Франции и Бордо, а также был помощником Карло Анчелотти в Баварии в 2017 году.

Дебют Саньоля на тренерском мостике сборной Грузии пройдет 25 марта. В этот день национальная команда встретится со Швецией в рамках отборочного матча ЧМ-2022.