Лига наций

Капитан сборной Италии оценил подготовку его команды к предстоящей игре.

Уже в скором времени сборной Италии по футболу предстоит провести домашний поединок на Джузеппе Меацца против национальной команды Испании в рамках полуфинала Лиги наций УЕФА.

Накануне данной игры, центральный защитник и капитан "Скуадры Адзурры" Джорджо Кьеллини поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы все еще помним, как играли против Испании на пути к триумфу на Евро-2020. Ожидаю, что это будет очень сложный матч в каждом из его отрезков, поэтому нам нужно быть к этому готовыми и сразу брать инициативу в свои руки. Испания — очень серьезный соперник, и мы все об этом прекрасно знаем.

Мое худшее воспоминание о противостояниях с этой сборной — финал Евро-2012 в Киеве, к которому мы были совершенно не готовы. Лучшее, очевидно, полуфинал предыдущего Евро, однако сильнее всего мы доминировали над Испанией в 2016-м году. Среди футболистов в составе этой сборной выделил бы Серхио Рамоса, так как никогда не скрывал восхищения от его игры.

Я не особо испытывал давления из-за отсутствия победы на чемпионатах Европы в своей карьере, но опыт прошлого лета стал действительно уникальным для всей страны. Это дало мне большой заряд духа для продолжения карьеры. Мне нравится такая футбольная "старость", я достаточно неплохо провожу время, поэтому посмотрим, куда эта тропа меня заведет", — подытожил футболист.

Также, футболист Ювентуса высказался о количестве футболистов Ювентуса в составе национальной команды текущего созыва, после чего прокомментировал ситуацию с расизмом в адрес защитника Наполи Калиду Кулибали в матче Серии А на прошлых выходных.

"В этот раз из Юве приехало сразу шесть игроков. Вижу ли я что-то странное в этом? Совершенно нет. В нашем клубе просто больше итальянцев, чем в остальных, так что тут работает простая математика.

Что касается Кулибали, то мне, как тосканцу и итальянцу, было стыдно узнать об этом. Законы написаны для того, чтобы их соблюдать. В Европе много говорят об Италии как о расистской стране. Я считаю, что это чушь, но подобные события подставляют все наше государство под удар".

Напомним, что матч Италия — Испания состоится 6 октября, начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка, а уже сейчас вы можете ознакомиться с нашим анонсом предстоящей игры.