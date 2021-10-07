Лига наций

Football.ua анонсирует второй полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА.

Национальные сборные Бельгии и Франции разыграют между собой вторую путевку в финал нынешнего розыгрыша Лиги наций УЕФА, где их уже ожидает команда Испании, которая вчера одолела Италию и прервала ее рекордную серию без поражений из 37 матчей.

Бельгия — Франция

Четверг, 7 октября, 21:45. Ювентус Стэдиум, Турин. Главный арбитр — Даниэль Зиберт (Германия). Прямая трансляция на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2.

Время так называемого "золотого поколения" сборной Бельгии постепенно истекает, однако "красным дьяволам" пока так и не удалось выиграть значимый трофей для своей страны. Бельгийцам постоянно не хватало то серьезного рывка на финишной прямой, из-за чего в 2018 году они повесили на грудь лишь "бронзовые" медали чемпионата мира, то какого-то баланса между линиями. Если вспоминать прошедший прошлым летом Евро-2020, то стоит обратить внимание на две причины, из-за которых команда Роберто Мартинеса осталась довольствоваться только 1/4 финала. Во-первых, травма Кевина де Брюйне, которая заставляла его выходить на поле буквально через боль. Во-вторых, весьма посредственная оборона, которая давала о себе знать не в лучшем ключе, особенно с Томасом Вермаленом.

Впрочем, пусть у этого поколения сборной Бельгии трофеев пока нет (возможно, это лишь вопрос времени), но чем "красные дьяволы" могут похвастаться уже не один год — первым местом в рейтинге национальных команд по версии ФИФА, который формируется за счет выступлений сборных в течение нескольких лет. И да, если брать ситуацию в комплексе, то у Бельгии не было прям каких-то серьезных и продолжительных провисаний в результатах, как, например, у тех же Нидерландов, но лучшими становятся те, кто выигрывает турниры. Футбольный мир суров: нет побед на международных форумах — никто потом твое первое место во всяких рейтингах и не вспомнит. Или будет вспоминать с неприятным осадком, что такое талантливое поколение исполнителей так и не реализовало весь свой потенциал. Нет никаких сомнений, что мотивация у подопечных Роберто Мартинеса должна быть запредельная.

Не будем отходить далеко от темы кризисных периодов, ведь сборная Франции на данном этапе вынуждена прочувствовать это на собственной шкуре. Позволю себе от лица украинских болельщиков поблагодарить "трехцветных", что их невзрачная форма пришлась именно на отборочный цикл следующего чемпионата мира, и сегодня наша сборная по-прежнему имеет шансы полететь в Катар благодаря двум добытым ничьим, ставших для многих украинцев, наверное, единственным светлым пятном в этой квалификации.

Ввиду неудовлетворительных результатов, особенно как для действующего чемпиона мира, на Дидье Дешама сейчас оказывается огромное давление, а Зинедин Зидан уже буквально стоит на пороге здания Федерации футбола Франции и готовится спросить у руководства, куда можно повесить свое пальто. Слухи о возможной смене тренерского штаба во французской команде — вполне ожидаемая реакция футбольного мира. Последние результаты "трехцветных" — пять ничьих в основное время и только одна победа над Финляндией, но главным провалом, конечно, стал минувший чемпионат Европы. Франция покинула турнир еще раньше, чем Бельгия, уступив Швейцарии в 1/8 финала по итогам серии пенальти.

Такой широкий выбор талантливых исполнителей, многие из которых — это суперзвезды мирового уровня, используется Дешамом в слишком прагматичном стиле. Понятно, что такая нерезультативная игра французов — работа на дистанцию, экономия кондиций игроков и отсутствие риска, в том числе получить травму, но сегодня наставник "трехцветных" не в таком удобном положении, как раньше. Можно сказать, что Лига наций — это всего лишь какой-то товарищеский турнир с недоработанным регламентом, но разве безнадежный провал против сборной Бельгии не может стать поводом для смены тренерского штаба здесь и сейчас?

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния выделить весьма непросто. Так, на победу Бельгии предлагается коэффициент 2,95, тогда как потенциальный успех Франции оценивается показателем 2,65. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,15.

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Денайер, Вертонген — Кастань, Витсель, Тилеманс, Т. Азар — де Брюйне, Лукаку, Эден Азар

Франция: Льорис — Кунде, Варан, Лукас Эрнандес — Павар, Погба, Рабио, Тео Эрнандес — Гризманн — Мбаппе, Бензема

Последние результаты

Тренеры говорят

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии

"Стали ли мы сильнее, чем три года назад? Мне хотелось бы в это верить. В сборную пришли новые лица, из которых я мог выбирать состав на этот турнир. Нам выпала возможность подольше поиграть вместе. Синхронизация стала лучше. Игроки лучше понимают друг друга.

Франция тоже стала сильнее после ЧМ-2018. У них много хороших молодых игроков, в сборную вернулся Бензема. Мбаппе тоже добился прогресса за эти три года. У них на одну позицию как минимум три классных игрока. Поэтому думаю, что Дидье Дешам согласится со мной, что Франция также стала сильнее за эти три года.

У двух наших игроков были проблемы — у Джейсона Денайера и Торгана Азара. Денайер полностью восстановился. К сожалению, Азару это не удалось. Медициские работники сказали, что ему лучше поберечься и сфокусироваться на восстановлении. Поэтому мы заменили его в заявке на Теате".

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции

"Мы всегда с ними соперничали, потому что они — соседи. Я очень уважаю Роберто Мартинеса и его игроков. Нас ждет красивая игра между двумя хорошими командами. Игроки любят такие матчи, где присутствует адреналин и четкая цель.

Сыграем ли в три центральных защитника? Я всегда начинаю с выбора варианта, при котором моя команда будет создавать как можно больше проблем для наших соперников. Мы хотим как можно больше владеть мячом и заставить Бельгию защищаться.

Мы сделали все что могли, чтобы попасть сюда, поехали в Португалию и выиграли 1:0, что позволило нам выйти в финальную чать. Бельгия — одна из лучших, если не самая лучшая европейская сборная за последние годы, даже несмотря на то, что Италия также занимает лидирующие позиции как победитель ЕВРО. Нас ждет грандиозное зрелище: вчера был суперматч Италия — Испания, а сегодня — Бельгия — Франция. Это два топовых матча, и я надеюсь, что футбол будет зрелищным".

прогноз 1:2

Никита Евтушенко, Football.ua