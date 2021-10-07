Лига наций

Football.ua разобрал ключевые моменты успешного для испанцев полуфинала Лиги наций против их недавних обидчиков на Евро-2020.

Первым финалистом Лиги наций стала сборная Испании, которая в Милане, на "Сан-Сиро" переиграла национальную команду Италии. Таким образом "фурия роха" взяла реванш за поражение в драматичном полуфинале Евро-2020 и прервала рекордную беспроигрышную серию "скуадры адзурры" на отметке 37 матчей. Разберемся с ключевыми нюансами противостояния.

Обе команды ожидаемо сыграли по своим базовым схемам — 4-3-3. Причем, и Италия, и Испания действовали без классического форварда. Роль номинального центрального нападающего выполняли Бернардески и Ферран Торрес.

Италия — Испания — 1:2 (0:2)

Голы: Пеллегрини, 83 (Кьеза) — Ф. Торрес, 17 (Оярсабаль), 45+2 (Оярсабаль)

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Бастони, Эмерсон — Барелла (Калабрия, 72), Жоржиньо (Пеллегрини 64), Верратти (Локателли, 58) — Кьеза, Бернардески (Кьеллини, 46), Инсинье (Кин, 58).

Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Алонсо — Коке (Мерино, 75), Бускетс, Гави (Роберто, 84) — Сарабия (Хиль, 75), Ф. Торрес (Пино, 49), Оярсабаль.

Предупреждения: Бонуччи, Локателли — Аспиликуэта, Салабрия, Пино, Оярсабаль.

На 41-й минуте был удален Леонардо Бонуччи (Италия) (второе предупреждение).

Не смотря на идентичность схем, системы игры команд имели существенные отличия. Тройка нападающих сборной Испании действовала уже, чем их итальянские коллеги. Ширину атак у гостей поддерживали фланговые защитники, которые практически выполняли функции латералей. Алонсо и Аспиликуэта создавали ширину, а Оярсабаль и Сарабия смещались ближе к форварду.

Фулбеки сборной Италии действовали не столь активно. Ди Лоренцо и Эмерсон гораздо реже были задействованы в позиционных атаках.

Удары (в створ) — 8(5):13(4)

Удары из штрафной — 5:11

Удары после стандартов — 2:0

Удары головой — 1:2

Владение — 25%:75%

Точность передач — 80%:92%

Передач подряд — 4:8

Длинные передачи — 39:34

Короткие передачи — 256:817

Кроссы — 4:14

Передачи в первую треть — 92:177

Передачи во вторую треть — 136:447

Передачи в финальную треть — 67:227

Ключевые передачи — 7:12

Возврат владения — 27:36

Дриблинг (успешный) — 17(10):13(11)

Дистанция (км) — 119,1:120,7

Фолы — 14:18

Статистика красноречиво говорит о превосходстве гостей. Разумеется, на формирование такой существенной разницы в показателях оказало влияние удаление Бонуччи в конце первого тайма. Но Испания и в равных составах владела инициативой.

Удаление Бонуччи способствовало установлению нового антирекорда сборной Роберто Манчини по владению мячом. Любопытно, что до этого худший показатель был зафиксирован также в полуфинальном матче Евро-2020 с Испанией. К тому же Италия впервые с лета 2018 года пропустила более одного гола.

Команда Луиса Энрике в очередной раз сломала систему игры Роберто Манчини. В этом плане показательным моментом выглядят тепловые карты системообразующих игроков сборных Италии и Испании. В работающей структуре "фурии рохи" Бускетс наиграл на 111 касаний мяча, тогда как Жоржиньо ушел с поля на 64 минуте всего с 35 касаниями.

Самый юный дебютант в истории сборной Испании вообще стал одним из главных героев матча. Луис Энрике сообщил после игры, что специально поставил Гави против Верратти, который является кумиром молодого хавбека. Полузащитник Барселоны не то что не уступал признанным авторитетам, но и в эффективно функционирующей структуре коллективного прессинга доминировал над оппонентами.

Италия в своих атакующих действиях явно заваливалась на левый фланг. Через эту вертикальную зону прошло ровно 50% от всех ТТД в конструктивной фазе. Сборная Испании в сравнении с чемпионами Европы была образцом сбалансированной игры.

Гости не только больше били по воротам, 85% от общего количества их ударов было нанесено из пределов штрафной.

У команды Манчини был хороший отрезок в первом тайме. После первого пропущенного мяча итальянцы взвинтили темп и за счет прессинга, выигранных единоборств и подборов на время перехватили инициативу. Бернардески, и особенно Инсинье имели выгодные моменты для взятия ворот.

Кто знает, как бы дальше развивались события, если бы хозяева поля тогда сравняли счет? Вероятно, игра развивалась в ином ключе, но футбол не терпит сослагательных наклонений.

В целом, испанцы снова, как и три месяца назад, предложили Италии уровень интенсивности, которую на данном этапе своего развития команда Манчини пока не вытягивает.

Прессинг сборной Испании ломает структуру Манчини. При этом, она остается конкурентоспособной и имеет шансы на спасение, даже в меньшинстве, хотя и вынуждена принимать условия игры соперника.

Во втором тайме на поле вышел Кьеллини, который в отличие от Бонуччи, насколько это было возможно, укрепил оборону. Иногда одно простое решение тренера перед матчем имеет важнейшее значение на итоговом результате. Но, опять же, мы можем только предполагать, как бы развивались события, сыграй Кьеллини с первых минут.

В меньшинстве Италия была максимально эффективной. Манчини перешел на игру в три центрбека — 5-3-1. Хозяева даже выиграли второй тайм, но этого было недостаточно. По большому счету, Испания контролировала ход игры и по делу квалифицировалась в финал турнира.

Луис Энрике после матча высоко оценил прессинг в исполнении его команды и не скрывал своего восхищения зрелой игрой юного дебютанта: "Ключом к этой игре стала наша способность сыграть так, как мы играли всегда. Италия — очень сильный оппонент, и матчи против нее всегда получаются достаточно напряженными. Я вообще считаю, что это был один из лучших матчей, которые возможно увидеть на международном уровне.

Мы смогли очень хорошо сыграть в прессинге, блокировали сильные стороны соперников, и качественно использовали возможности игроков во второй линии атаки. Это была почти идеальная игра для моей команды.

Что касается дебюта Гави, то только посмотрите, какие хорошие кадры есть у нашей страны! Это ненормально — наблюдать за игроком его возраста в дебютной игре за сборную и с такой уверенностью в собственных силах! Он — будущее этой сборной, и, как мне кажется, уже стал ее настоящим.

Верратти — его кумир. Я сказал ему перед матчем: "Раз так, то ты сегодня задавишь его в прессинге от первой и до последней секунды". Ему такие слова, очевидно, понравились".

В свою очередь, наставник сборной Италии Роберто Манчини выразил несогласие с красной карточкой Бонуччи и отметил высокое качество игры своей команды в меньшинстве: "В таких играх все меняют отдельные мелочи. Первый тайм легко мог бы завершиться со счетом 1:1. Было достаточно предсказуемо то, что Испания сможет легко удерживать мяч, однако куда более обидно проигрывать ей так, как это сделали мы — вдесятером.

Мы допустили ошибку, которой на подобном уровне быть не должно. Если честно, то я не видел поводов для второй желтой карточки в эпизоде с Бонуччи. Лео не должен был быть предупрежден ни в первом, ни во втором случае.

Играть в таком стиле как сыграли мы, забить гол и не пропустить больше мячей в меньшинстве — это уже хорошие показатели, как мне кажется".

На мой взгляд, итальянцы не должны возлагать ответственность за удаление Бонуччи на арбитра. Опытному защитнику "скуадры адзурры" следовало немного скромнее общаться с судьей, да и вторая желтая карточка не подвергается сомнению. На повторе видно, что Бонуччи сознательно выставлял локоть и абсолютно не пытался избежать его контакта с головой Бускетса.

Испания оказалась единственной командой на чемпионате Европы, которая объективно переиграла Италию, но тогда, в полуфинале Евро коллективу Луиса Энрике немного не хватило удачи. Спустя три месяца сборная Испании доказала свое превосходство в выездном полуфинале Лиги наций.

"Красная фурия" создавала сопернику серьезные трудности даже при игре в равных составах. К тому же, удаление Бонуччи — это в некоторой степени последствия преимущества испанцев.

Если бы у "скуадры адзурры" все получалось, то игроки команды Манчини вряд ли были бы столь заведенными. Своей неспортивной агрессией итальянцы пытались компенсировать свои игровые проблемы.

Мировой рекорд сборной Италии рано или поздно должен был пасть. Манчини создал великую команду, но ничто не может продолжаться вечно. Сборная Луиса Энрике не перестает удивлять. Молодая испанская команда продолжает прогрессировать и демонстрировать наивысшие стандарты игры.

Ту планку, которую заказывает Луис Энрике на данный момент не в состоянии взять не одна национальная команда, ни в Европе, ни в Южной Америке, нигде. По крайнейм мере, контроле мяча и в прессинге, Испания вне конкуренции. При этом, его команде еще есть куда расти. Ежегодно появляются новые бриллианты типа Педро и Гави.

Их характеристики продолжают расширять кадровый потенциал и тактический арсенал сборной. По интенсивности и организованности проактивные методы обороны Испании вполне соответствуют уровню ведущих клубов Европы, что удивительно для специфики футбола сборных.

Финал Лиги наций состоится 10 октября. Соперник сборной Испании определится сегодня, в противостоянии Франция — Бельгия.