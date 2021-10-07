Лига наций

Стали известны стартовые составы команд для полуфинального поединка Лиги наций УЕФА, в котором сыграют Бельгия и Франция.

Соперника по финалу Лиги наций УЕФА для сборной Испании, а для Италии — по матчу за третье место, можно будет узнать по итогам противостояния в Турине между национальными командами Бельгии и Франции.

Роберто Мартинес решил использовать Джейсона Денайера в тройке центральных защитников, в то время как Кастань и Феррейра Карраско расположатся по флангам полузащиты.

Дидье Дешам, в свою очередь, предпочел увидеть с первых минут в стартовом составе своей команды обоих братьев Эрнандес, в то время как на острие атаки Франции будет размещен уже успевший стать привычным топ-треугольник Мбаппе – Гризманн – Бензема.

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань, Витсель, Тилеманс, Карраско — де Брюйне, Лукаку, Э. Азар.

Запасные: Миньоле, Камински, Боята, Лукебакио, Фокет, Тиате, Ванакен, де Кетеларе, Дендонкер, Троссард, Салемакерс, Батшуайи.



Франция: Льорис — Кунде, Варан, Л. Эрнандес — Павар, Погба, Рабио, Т. Эрнандес — Гризманн — Бензема, Мбаппе.

Запасные: Костиль, Меньян, Кимпембе, Тчуамени, Мартиаль, Диаби, Дюбуа, Гендузи, Упамекано, Верету, Динь, Бен-Йеддер.



Матч Бельгия — Франция начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.