Лига наций

Голкипер сборной Бельгии дал комментарий после матча.

Сборная Бельгии в рамках второго полуфинального поединка Лиги наций позволила Франции совершить сумасшедший камбэк.

Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа остался очень недоволен результатом матча.

"Это просто-напросто какой-то отстой... Я расстроен, разочарован. Ведя со счетом 2:0, нельзя упускать преимущество даже против такого соперника, как сборная Франции. Но мы сами его отдаем.

Нет, нельзя сказать, что мы чересчур расслабились в перерыве. Мы начали играть с той же интенсивностью. Но то, что нам удавалось до перерыва, затем уже совсем не так получалось. Не чувствовали мяч", — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Франции против Бельгии.