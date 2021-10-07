Лига наций

Стали известны результаты полуфинальных матчей.

Сборная Испании в рамках первого полуфинального поединка смогла удержать победный результат в матче против Италии.

Французская национальная команда, в свою очередь, пропустила дважды от Бельгии в первом тайме, но смогла перевернуть ход поединка и добыла победу со счетом 3:2.

Таким образом, в финальном матче Лиги наций сойдутся сборные Испании и Франции, а в игре за третье место встретятся сборные Италии и Бельгии.

Матч Италия — Бельгия состоится в воскресенье, 10 октября, в 16:00 по киевскому времени. Испания и Франция сыграют в 21:45.