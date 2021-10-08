Лига наций

Финальная встреча турнира пройдет 10 октября в Милане.

Английский арбитр Энтони Тейлор будет обслуживать финал Лиги наций между сборными Испании и Франции, который пройдет 10 октября в Милане. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ассистентами 42-летнего арбитра будут его соотечественники — Гэри Бесуик и Адам Нанн, а резервным рефери назначен Крейг Поусон.

За систему ВАР будут отвечать Стюарт Эттуэлл, а помогать ему будут два англичанина Крис Кавана и Ли Беттс, а также Пол ван Букел из Нидерландов.

Матч за третье место между сборными Италии и Бельгии, который пройдет в тот же день в Турине, доверили обслуживать сербской бригаде арбитров во главе с Срджаном Йовановичем.

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