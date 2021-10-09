Лига наций

Роберто Мартинес потерял игрока перед матчем за третье место в Лиге наций.

Сборная Бельгии в полуфинальном поединке Лиги наций УЕФА против Франции умудрилась уступить право участие в финале (2:3), выигрывая по ходу встречи со счетом 2:0.

Бельгия — Франция 2:3 Видео голов и обзор матча

К несчастью, для Роберто Мартинеса, его команда не только потерпела досадное поражение, но и была вынуждена смириться с повреждением у форварда Эдена Азара, для которого игра преждевременно завершилась на 74-й минуте.

Вопреки надеждам тренерского штаба "Красных дьяволов", состояние форварда не позволяет ему принимать дальнейшее участие в работе с коллективом при подготовке к матчу за третье место против Италии.

Как итог, Азар был вынужденно отправлен обратно в Мадрид, где теперь ему предстоит пройти углубленное медицинское обследование, призванное окончательно определить сроки его восстановления.

Как отмечают врачи сборной Бельгии, наиболее вероятной причиной дискомфорта футболиста является мышечное повреждение, которое вряд ли оставит Эдена на долгий срок без игровой практики, что особенно интересует украинского болельщика в контексте предстоящей игры мадридского Реала против донецкого Шахтера в рамках Лиги чемпионов УЕФА.