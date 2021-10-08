У бельгийского хавбека очередная мышечная травма.
Эден Азар, Getty Images
08 октября 2021, 15:59
Полузащитник мадридского Реала и сборной Бельгии Эден Азар получил повреждение в полуфинальном матче Лиги наций против Франции (2:3). Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, у 30-летнего вингера повреждена задняя поверхность бедра.
В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, которое определит степень повреждения и точный диагноз.
В нынешнем сезоне Азар провел восемь поединков в составе "сливочных", в которых отметился одним ассистом.
Напомним, уже в воскресенье, 10 октября, сборной Бельгии предстоит матч за третье место в Лиге наций, где соперником команды Роберто Мартинеса будет Италия, которая уступила Испании в полуфинале турнира.