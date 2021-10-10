Лига наций

Наставник сборной Франции поделился ожиданиями от финального поединка в Лиге наций.

Сборная Франции в тяжелом поединке против Бельгии на полуфинальной стадии Лиги наций УЕФА сумела завоевать путевку в решающую игру в битве за трофей (3:2), и теперь проводит подготовку накануне встречи против Испании на Джузеппе Меацца.

Главный тренер "Les Bleus" Дидье Дешам прокомментировал состояние своей команды перед ответственной встречей, а также оценил предстоящего соперника.

"Роль фаворита в предстоящей игре против Испании не будет принадлежать Франции. В составе соперников собралась интересная группа из молодых и опытных футболистов. Возможно, мы и в чем-то превосходим их по достигнутым в последнее время результатам, однако это совершенно не дает нам гарантий победы в финале Лиги наций. Придется отдавать все силы ради успеха.

Отобрать мяч у испанской команды — практически невыполнимая задача. Их можно попытаться прессинговать, но не более. У команды Энрике достаточно игроков, которые в одиночку могут перевернуть ход поединка. Против Италии, собственно, они это и продемонстрировали. Прессинг и напор в атаке — так они и выиграли тот матч.

Для моей команды не будет исхода лучше, чем победа в этом матче и та радость, которую она принесет. А уже на следующий день все об этом забудут, и разъедутся обратно по клубам. От Франции всегда требуют высоких результатов, поэтому нам приходится соответствовать. Против Бельгии нам получилось сделать чудо собственными усилиями.

Конечно, у соперников есть небольшое преимущество в том, что они отдыхали на сутки больше, но мы не будем искать в этом факте оправданий для себя. Все и так знали, что это произойдет, еще до начала финального турнира.

К сожалению, сегодня утром нам сообщили, что Адриен Рабио не сможет играть. Очень плохие новости, однако это лишь лишнее напоминание о том, что коронавирус никуда не подевался, и его угроза все еще существует. Уже в Милане вся команда прошла тестирование, и все результаты были отрицательными. Кроме того, Динь покинул команду из-за травмы, поэтому нас осталось всего 21 человек, но каждый при этом готов к предстоящей игре", — подытожил наставник французов.

Напомним, что матч Испания — Франция состоится 10 октября, начало в 21:45 по киевскому времени, а уже сейчас вы имеете возможность ознакомиться с анонсом предстоящей игры.