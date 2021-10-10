Лига наций

Подопечные Роберто Манчини завоевали бронзу турнира.

Сборная Италии в рамках поединка за третье место Лиги наций сошлась со сборной Бельгии. Подопечные Роберто Манчини в полуфинале уступили испанцам, тогда как сборная Бельгии умудрились пропустить в следующую стадию французов, ведя в два мяча по ходу поединку.

С первых минут встречи команды задали довольно высокий темп игры, но сперва до опасных моментов дело не доходило. Сборная Италии лишь к двадцатой минуте смогла создать хоть немного опасный момент, когда Берарди отважился на удар из-за пределов штрафной — Куртуа пришлось потрудиться, чтобы спасти свою команду.

Далее инициативу в создании опасных моментов перехватили бельгийцы - Алекс Салемакерс пробил в одно касание из-за пределов штрафной площади, но мяч угодил в перекладину. Команды поддерживали неплохой темп игры, но им довольно трудно было пройти оборону друг друга.

Уже в концовке первой половины игры итальянцы упустили действительно стоящий момент — Кьеза вырвался на свидание с Куртуа под углом, но не смог переиграть бельгийца в ближнем бою. Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло, оставив самое интересное на вторую половину игры.

Уже в дебюте второго тайма сборная Италии смогла открыть счет, когда Барелла точным ударом из-за пределов штрафной послал мяч точно в угол ворот. После этого Италия не отпустила нити игры, но позволила сопернику создать опасный момент — Батшуайи ударом из-за пределов штрафной сотряс перекладину ворот.

В середине второй половины игры итальянцы смогли развить преимущество в счете — Доменико Берарди реализовал одиннадцатиметровый удар, хоть Куртуа и угадал угол, в который полетел мяч. Бельгийцы собрались с силами и ринулись в атаку, чтобы отыгратсья. В одном из моментов Доннарумма вытянулся в струну, чтобы выручить свою команду.

Несколько позже Алдервейрельд вновь потревожил итальянского голкипера, но тот был на высоте. Однако в конце матча уже и он был бессилен. Де Кетеларе вывалился на свидание с Доннаруммой и издевательски направил мяч между ног итальянцу. 2:1. На больше подопечных Роберто Мартинеса не хватило, а потому финальный свисток арбитра зафиксировал победу итальянцев.

Италия - Бельгия 2:1

Голы: Барелла, 47, Берарди, 65 (с пенальти) — Де Кетеларе, 86

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон — Барелла (Кристанте, 70), Локателли, Пеллегрини (Жоржиньо, 70) — Берарди (Инсинье, 90+1), Распадори (Кин, 65), Кьеза (Бернардески, 90+2)

Бельгия: Куртуа — Алдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань, Витсель, Тилеманс (Де Брюйне, 59), Салемакерс (Де Кетеларе, 59) — Ванакен, Батшуайи, Карраско (Троссард, 87)

Предупреждения: Ди Лоренцо — Вертонген