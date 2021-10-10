Лига наций

Вингер итальянцев удостоился почетной награды.

Сборная Италии в рамках поединка за третье место Лиги наций сошлась со сборной Бельгии и добилась победы.

Вингер итальянцев Доменико Берарди, который забил второй гол в матче, стал лучшим игроком встречи по версии УЕФА.

"Он действительно здорово отыграл, был хорош, своевременно входя в штрафную и освобождая пространство для Ди Лоренцо, и опасен во всех ситуациях. Отрабатывал он и в обороне", — гласит заявление организации.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Италии против Бельгии.