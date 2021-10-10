Лига наций

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Сборная Италии в рамках поединка за третье место Лиги наций сошлась со сборной Бельгии и добилась победы.

Подопечные Роберто Манчини смогли открыть счет в начале второй половины игры усилиями Бареллы. Несколько позже Берарди удвоил преимущество своей команды, а гол Де Кетеларе под занавес игры лишь скрасил поражение для бельгийцев.

Обзор матча:

Италия - Бельгия 2:1

Голы: Барелла, 47, Берарди, 65 (с пенальти) — Де Кетеларе, 86

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Ачерби, Бастони, Эмерсон — Барелла (Кристанте, 70), Локателли, Пеллегрини (Жоржиньо, 70) — Берарди (Инсинье, 90+1), Распадори (Кин, 65), Кьеза (Бернардески, 90+2)

Бельгия: Куртуа — Алдервейрельд, Денайер, Вертонген — Кастань, Витсель, Тилеманс (Де Брюйне, 59), Салемакерс (Де Кетеларе, 59) — Ванакен, Батшуайи, Карраско (Троссард, 87)

Предупреждения: Ди Лоренцо — Вертонген