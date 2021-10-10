Лига наций

Полузащитник сборной Бельгии высказался о поражении от Италии в матче за третье место Лиги наций-2020/21.

Сборная Бельгии в рамках поединка за третье место Лиги наций потерпела поражение от сборной Италии.

Бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"В матчах с двумя сильными соперниками мы моментами действовали очень хорошо. Сегодня состав сильно изменился, были и новички, которые сыграли очень прилично.

Для них игра против таких команд — отличная школа. Только жаль, что мы дважды проиграли", — приводит слова Кевина де Брюйне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Италии против Бельгии.