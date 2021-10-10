Лига наций

Всего девяти французским футболистам в истории удавалось достичь такого показателя.

В финальном поединке Лиги наций-2020/21 сильнейшего между собой выявляют сборные Испании и Франции на миланском стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

Нападающий "трехцветных" Антуан Гризманн попал в стартовый состав своей команды на данное противостояние.

Для 30-летнего француза матч против Испании стал 100-м в футболке сборной Франции во всех турнирах. Он стал всего девятым футболистом в истории, которому покорилась данная отметка.

Вашему вниманию список всех футболистов, которым удалось сыграть 100+ матчей за сборную Франции:

1. Лилиан Тюрам (142)

2. Уго Льорис (134)

3. Тьерри Анри (123)

4. Марсель Десайи (116)

5. Оливье Жиру (110)

6. Зинедин Зидан (108)

7. Патрик Виейра (107)

8. Дидье Дешам (103)

9. Антуан Гризманн (100)

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