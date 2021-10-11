Лига наций

Бельгийский вратарь выступил с критикой в адрес футбольного органа.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа раскритиковал УЕФА после встречи Италией (1:2) в матче за третье место в Лиге наций.

"Этот матч был лишь ради денег, нужно честно говорить об этом. Мы играм лишь ради того, чтобы УЕФА получил дополнительные деньги.

Посмотрите, как сильно команды поменяли составы. В финале бы играли другие футболисты. Это показывает лишь то, как много матчей мы играем.

УЕФА создал дополнительный турнир… все то же самое. Плохо, что футболисты об этом не говорят. Теперь мы слышим о том, чтобы проводить чемпионаты Европы и мира каждый год. Когда же должны отдыхать футболисты? Никогда", – приводит слова Куртуа Sky Sports.

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Италия – Бельгия.