Испания

Быстрее бельгийского голкипера "сливочных" до сотни сухих матчей добрался вратарь "матрасников" Ян Облак.

Мадридский Реал в матче седьмого тура испанского чемпионата поделил очки с Вильярреалом (0:0).

По информации OptaJose, для вратаря "сливочных" Тибо Куртуа это был сотый матч в Ла Лиге без пропущенных мячей. Для достижения этой отметки бельгийцу понадобилось 217 матчей.

Также отметим, что быстрее Куртуа в XXI веке до трехзначной отметки по играм на ноль добрался лишь вратарь Атлетико Ян Облак, которому понадобилось 182 встречи.

Куртуа стал пятым вратарем в Примере с начала века, которому покорилась отметка в 100 сухих матчей.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Реал — Вильярреал.