Лига наций

Команда Александра Петракова встретится с подопечными Стивена Кенни.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка Лиги наций-2022/23.

Сборная Украины сыграет в Дивизионе В. Соперниками команды Александра Петракова станут сборные Шотландии, Ирландии и Армении.

Со сборной Ирландии Украина сыграет впервые в своей истории. Команда, которой руководит Стивен Кенни, занимает 47 место в рейтинге FIFA.

Что касается матчей со сборной Армении, то последний раз Украина играла против этого соперника еще в 2003 году (победа 4:3).

Против Шотландии Украина сыграет в рамках отбора на чемпионат мира-2022 года.

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