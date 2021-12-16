Команда Александра Петракова встретится с подопечными Стивена Кенни.
Сборная Украины, Getty images
16 декабря 2021, 20:55
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка Лиги наций-2022/23.
Сборная Украины сыграет в Дивизионе В. Соперниками команды Александра Петракова станут сборные Шотландии, Ирландии и Армении.
Со сборной Ирландии Украина сыграет впервые в своей истории. Команда, которой руководит Стивен Кенни, занимает 47 место в рейтинге FIFA.
Что касается матчей со сборной Армении, то последний раз Украина играла против этого соперника еще в 2003 году (победа 4:3).
Против Шотландии Украина сыграет в рамках отбора на чемпионат мира-2022 года.
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