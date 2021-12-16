Лига наций

Головний тренер збірної України поділився емоціями від результатів жеребкування Ліги націй-2022/23.

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій, яка знаходиться в Ньоні, відбулося жеребкування третього в історії розіграшу Ліги націй УЄФА, за підсумками якого збірна України впізнала своїх суперників в групі: Шотландія, Ірландія та Вірменія.

Головний тренер "жовто-синіх" Олександр Петраков поділився емоціями від результатів жеребкування та висловився про майбутніх суперників.

"Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. Із Шотландією наша команда зустрінеться в півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022, а з Вірменією ми не бачилися давно. Там команда дуже змінилася. Вона вдало розпочала відбір до мундіалю в Катарі. Потім, правда, щось у неї пішло не так.

Думаю, буде цікава боротьба. Але якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу. Гадаю, у хлопців буде можливість пограти, а в нас — подивитися на них уже в червні, коли відбудеться відразу чотири зустрічі Ліги націй. Ще два матчі пройдуть восени. Очікуємо на календар. Тоді вже точно будемо знати, із ким і де починаємо.

21 травня в нас закінчується чемпіонат України. Треба буде дати хлопцям трохи відпочити. Можливо, чотири-п’ять днів. А потім буде наш збір, адже, повторюся, належить зіграти чотири матчі за короткий проміжок часу", — цитує Петракова сайт УАФ.

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