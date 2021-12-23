Лига наций

Стивен Кенни не хочет много путешествовать.

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни остался недоволен календарем Лиги наций. По его мнению УЕФА не принял его команду и сборную Армении во внимание.

"Почему Ирландия должна ехать в Армению между домашними играми с Украиной и Шотландией? А потом из Глазго лететь в Киев, чтобы снова встретиться с украинцами. Для нас это будет безумный десятидневный отрезок. А Шотландия и Украина, тем временем, играют парные матчи – по два дома и на выезде.

Похоже, УЕФА при составлении календаря отдал предпочтение сборным Украины и Шотландии, а нас с Арменией во внимание не принимал. В результате нам дали более жесткий график по сравнению с соперниками. Тем не менее мы настроены добиться положительных результатов", — приводит слова Стивена Кенни Daily Record.

Напомним, что ранее тренер сборной Ирландии оценил участие сборной Украины на чемпионате Европы-2020.