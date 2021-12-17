Лига наций

УЕФА представил календарь предстоящего турнира.

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций-2022/23. Сборная Украины попала в группу 1 в дивизионе B, где встретится с командами Шотландии, Ирландии и Армении.

Согласно календарю УЕФА, сборная Украины стартует в турнире выездными встречами с Ирландией и Шотландией, которые запланированы на 4 и 7 июня 2022 года соответственно.

Завершится турнир для "сине-желтых" 26 сентября домашним поединком с Шотландией.

4 июня

Ирландия – Украина

7 июня

Шотландия – Украина

11 июня

Украина – Армения

14 июня

Украина – Ирландия

23 сентября

Армения – Украина

26 сентября

Украина – Шотландия

Ранее сообщалось, что сборная Украины впервые в истории сыграет с Ирландией.