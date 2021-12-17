УЕФА представил календарь предстоящего турнира.
Сборная Украины, Getty Images
17 декабря 2021, 13:42
Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций-2022/23. Сборная Украины попала в группу 1 в дивизионе B, где встретится с командами Шотландии, Ирландии и Армении.
Согласно календарю УЕФА, сборная Украины стартует в турнире выездными встречами с Ирландией и Шотландией, которые запланированы на 4 и 7 июня 2022 года соответственно.
Завершится турнир для "сине-желтых" 26 сентября домашним поединком с Шотландией.
4 июня
Ирландия – Украина
7 июня
Шотландия – Украина
11 июня
Украина – Армения
14 июня
Украина – Ирландия
23 сентября
Армения – Украина
26 сентября
Украина – Шотландия
Ранее сообщалось, что сборная Украины впервые в истории сыграет с Ирландией.