Лига наций

Бразилия, Аргентина и еще восемь представителя КОНМЕБОЛ присоединятся к европейскому турниру.

Два гранда южноамериканского футбола сборные Бразилии и Аргентины будут выступать в Лиге наций с 2024 года.

Об этом заявил президент Футбольной федерации Польши и вице-президент УЕФА Збигнев Бонек.

"Это последняя Лига наций в нынешнем формате. У нас была встреча с представителями КОНМЕБОЛ и мы договорились об участии Аргентины и Бразилии в нашем турнире.

Над форматом мы еще работаем. Что касается графика, то он и так ограничен у сборных, поэтому не волнуйтесь — не напутаем.

Помимо этих двух сборных, к Лиге наций примкнут Колумбия, Чили, Перу и Уругвай. По еще четырем командам мы ведем переговоры", — приводит слова функционера ESPN.

Такое расширение турнира продиктовано в первую очередь нежеланием большинства футбольных чиновников мириться с идеей проведения Чемпионата мира каждые два года. Ожидается, что все игры будут проходить в пределах Европы, чтобы сократить число перемещений.

Благодаря этому авторы идеи расширения Лиги наций намерены предотвратить проведение Чемпионата мира каждые два года, а также усилить давление на ФИФА.