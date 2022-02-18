Лига наций

УЕФА опасается возможной полномасштабной войны в Украине.

Поединок четвертого тура группы 1 в дивизионе В Лиги наций между Украиной и Ирландией могут перенести на нейтральное поле из-за возможной полномасштабной войны между нашим государством и Российской Федерацией.

Исполнительный директор футбольной ассоциации Ирландии сообщил Генеральной ассамблее УЕФА о планах руководящего органа направить запрос о переносе матча из Украины на нейтральную территорию. Кроме того, Министерство иностранных дел Ирландии рекомендовало всем своим гражданам немедленно покинуть Украину, сообщает buzz.ie.

"Мы понимаем, что УАФ намерены провести матч во Львове — это далеко от границы с Россией, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Наши специалисты внимательно следят за ситуацией и будут определять наиболее приемлимый вариант для всех сторон", — заявил исполнительный директор ФАИ Джонатан Хилл.

Отметим, что матч Украина — Ирландия запланирован на 14 июля.

Ранее стало известно место проведения поединка Ирландия — Украина.