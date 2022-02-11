Матч Лиги Наций между сборными Ирландии и Украины состоится 4 июня.
fai.ie
11 февраля 2022, 14:39
Матч Лиги наций сезона-2022/23 между сборными Ирландии и Украины пройдет в Дублине на стадионе Авива. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Игра состоится 4 июня в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, в новом сезоне Лиги наций в группе B1 выступят сборные Украины, Ирландии, Шотландии и Армении.
Ранее сообщалось, что Украина опустилась на 27-е место в рейтинге ФИФА.
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