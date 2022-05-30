Лига наций

Травма непокоїть бельгійського воротаря вже кілька тижнів.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа грав із травмою у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (1:0), але не дивлячись на це став найкращим гравцем матчу та найкращим футболістом тижня у турнірі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, вже кілька тижнів бельгійського воротаря непокоїть травма паху. В останніх матчах Ла Ліги його змінював у воротах українець Андрій Лунін, що дозволило Тібо не посилювати пошкодження.

Куртуа був викликаний у розташування збірної Бельгії, де лікарі оцінять його стан, але вони вже заявили, що Тібо пропустить найближчі матчі Ліги націй.

У найближчих іграх Бельгія зіграє проти Нідерландів, Польщі, Уельсу та Польщі.

Раніше повідомлялося, що Куртуа встановив новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів.