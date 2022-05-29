Испания

Голкіпер Реалу висловився щодо індивідуальної нагороди.

Воротар Реалу та збірної Бельгії прокоментував можливе отримання Золотого м'яча.

Футболіст вважає, що у сучасному футболі виконавці на його позиції не мають жодних шансів на отримання нагороди.

"У воротаря немає шансів виграти Золотий м'яч, тим паче, якщо граєш в одній команді із Бензема. Я можу знаходитись на високих позиціях у голосуванні, але не більше.

Я не засмучуюсь. Після фіналу Ліги чемпіонів вся роздягальня скандувала моє ім'я — це набагато цінніше, аніж індивідуальні трофеї", — наводить слова воротаря Tuttomercato.

Раніше Куртуа встановив видатний рекорд Ліги чемпіонів.