Лига наций

31-річний хавбек залишив збірну через травму.

Півзахисник Ліверпуля Тіаго Алькантара не зможе допомогти збірній Іспанії у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у 31-річного футболіста м'язова травма, через яку він залишив розташування національної команди.

Таким чином, Тіаго пропустить матчі проти Португалії, Чехії, Швейцарії та Чехії.

Також наголошується, що тренерський штаб збірної Іспанії не замінятиме травмованого гравця у своїй обоймі.

Цього сезону Тіаго провів 39 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав п'ять результативних передач.