Испания

Football.ua підбив підсумки останнього туру Ла Ліги.

Іспанська Ла Ліга напередодні також остаточно розставила акценти в боротьбі за місця в турнірній таблиці.

За підсумками сезону-2021/22 "елітний" дивізіон залишили Алавес, Леванте та Гранада.

Окрім того, у останньому турі вирішувалася імена учасників наступних розіграшів єврокубків від Іспанії, проте інтриги в цьому було не так уже й багато, оскільки шість із семи загальних місць на момент початку матчів уже були зайняті.

Ліга чемпіонів

Четвірка лідерів іспанської першості сформувалася досить давно. Мадридський Реал переконливо виграв перегони за чемпіонським титулом, а каталонська Барселона передчасно забезпечила собі друге місце.

Цікавими були заочні суперечки між мадридським Атлетіко та андалузькою Севільєю за "бронзову" сходинку, однак команди Дієго Сімеоне та Хулена Лопетегі синхронно обіграли Реал Сосьєдад (2:1) та Атлетік (1:0) відповідно, тому залишилися на вихідних позиціях відносно один одного.

Зрештою, саме ці чотири команди сформують представництво Іспанії на груповому етапі Лізі чемпіонів УЄФА.

Ліга Європи

На суперечки поміж севільським Бетісом та Реалом Сосьєдад не було жодного стороннього впливу, однак ці команди синхронно втратили очки в протистояннях проти Реалу (0:0) та Атлетіко відповідно, через що команда Мануеля Пеллегріні зрештою опинилася вище за футболістів Мануеля Альгуасіля.

Саме "зелено-білі" та "королівські" будуть представляти іспанську Ла Лігу в другому за значенням європейському клубному змаганні.

Ліга конференцій

У Іспанії була лише одна путівка до другого в історії розіграшу цього турніру, але саме за неї була найбільша боротьба станом на початок останнього туру. Але зусиллями Вільярреалу на Камп Ноу (2:0) будь-яка інтрига зрештою зникла. До того ж, програв і баскський Атлетік, тому дистанція між командами в підсумку збільшилася до чотирьох очок.

"Жовта субмарина" на чолі з Унаї Емері спробує прокласти собі шлях у новому для себе змаганні, хоча ще в цьому сезоні грала в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.