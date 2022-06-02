Завершилася низка матчів першого туру Ліги націй.
Швеція, twitter.com/EURO2024
02 червня 2022, 23:57
Збірна Чехії на своєму полі виявилася сильнішою за Швейцарію, Північна Ірландіяпоступилася Греції, Ізраїль та Ісландія найсильнішого не виявили, Швеція здолала Словенію, а Сербія поступилася Норвегії.
Чехія – Швейцарія 2:1
Голи: Кухта, 11, Соу, 58 (автогол) — Окафор, 44.
Північна Ірландія – Греція 0:1
Гол: Бакасетас, 39.
Ізраїль – Ісландія 2:2
Голи: Абада, 25, Вейсман, 84 — Хельгасон, 42, Сігурдссон, 53.
Словенія – Швеція 0:2
Голи: Форсберг, 39 (з пенальті), Кулусевський, 88.
Сербія – Норвегія 0:1
Гол: Холанд, 26.