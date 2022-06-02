Збірна Чехії на своєму полі виявилася сильнішою за Швейцарію, Північна Ірландіяпоступилася Греції, Ізраїль та Ісландія найсильнішого не виявили, Швеція здолала Словенію, а Сербія поступилася Норвегії.

Чехія – Швейцарія 2:1
Голи: Кухта, 11, Соу, 58 (автогол) — Окафор, 44.

Північна Ірландія – Греція 0:1
Гол: Бакасетас, 39.

Ізраїль – Ісландія 2:2
Голи: Абада, 25, Вейсман, 84 — Хельгасон, 42, Сігурдссон, 53.

Словенія – Швеція 0:2
Голи: Форсберг, 39 (з пенальті), Кулусевський, 88.

Сербія – Норвегія 0:1
Гол: Холанд, 26.