До вашої уваги найкращі моменти матчу першого туру Ліги націй.
Іспанія — Португалія, Getty Images
03 червня 2022, 00:27
Господарі Беніто Вільямарін вели за рахунком упродовж майже всього ігрового часу, проте пропустили під завісу зустрічі. Таким чином, Іспанія та Португалія найсильнішого не виявили.
У наступному турі Іспанія зіграє в гостях проти Чехії, а Португалія прийматиме Швейцарію.
Огляд матчу:
Іспанія — Португалія 1:1
Голи: Мората, 25 — Орта, 82
Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Д. Льоренте, Пау Торрес, Альба — Солер (Коке, 63), Бускетс, Гаві (М. Льоренте, 81) — Ф. Торрес (Ольмо, 63), Мората (Де Томас, 69), Сарабія.
Португалія: Кошта — Канселу, Пепе, Данілу, Геррейру — Фернандеш (Нуньєш, 81), Моутіньо (Невеш, 46), Отавіо (Роналду, 62) — Леау, А. Сілва (Гедеш, 62), Б. Сілва.
Попередження: Сарабія, Бускетс — Моутіньо, Б. Сілва, Геррейру, Пепе.