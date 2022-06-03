Лига наций

До вашої уваги найкращі моменти матчу першого туру Ліги націй.

Господарі Беніто Вільямарін вели за рахунком упродовж майже всього ігрового часу, проте пропустили під завісу зустрічі. Таким чином, Іспанія та Португалія найсильнішого не виявили.

У наступному турі Іспанія зіграє в гостях проти Чехії, а Португалія прийматиме Швейцарію.

Огляд матчу:

Іспанія — Португалія 1:1

Голи: Мората, 25 — Орта, 82



Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Д. Льоренте, Пау Торрес, Альба — Солер (Коке, 63), Бускетс, Гаві (М. Льоренте, 81) — Ф. Торрес (Ольмо, 63), Мората (Де Томас, 69), Сарабія.



Португалія: Кошта — Канселу, Пепе, Данілу, Геррейру — Фернандеш (Нуньєш, 81), Моутіньо (Невеш, 46), Отавіо (Роналду, 62) — Леау, А. Сілва (Гедеш, 62), Б. Сілва.



Попередження: Сарабія, Бускетс — Моутіньо, Б. Сілва, Геррейру, Пепе.