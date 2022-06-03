Лига наций

До вашої уваги найкращі моменти матчу першого туру Ліги націй.

У рамках першого туру Ліги націй збірна Чехії здобула перемогу над національною командою Швейцарії з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 11 хвилині, коду результативним ударом відзначився Кухта. Наприкінці першого тайму швейцарці зрівняли рахунок зусиллями Окафора. У середині другого тайму чехи забили переможний м'яч зусиллями Соу, який зрізав м'яч у власні ворота.

Огляд матчу

Чехія – Швейцарія 2:1

Голи: Кухта, 11, Соу, 58 (автогол) — Окафор, 44.