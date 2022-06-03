До вашої уваги найкращі моменти матчу першого туру Ліги націй.
repre.fotbal.cz
03 червня 2022, 07:59
У рамках першого туру Ліги націй збірна Чехії здобула перемогу над національною командою Швейцарії з рахунком 2:1.
Рахунок у матчі було відкрито на 11 хвилині, коду результативним ударом відзначився Кухта. Наприкінці першого тайму швейцарці зрівняли рахунок зусиллями Окафора. У середині другого тайму чехи забили переможний м'яч зусиллями Соу, який зрізав м'яч у власні ворота.
Огляд матчу
Чехія – Швейцарія 2:1
Голи: Кухта, 11, Соу, 58 (автогол) — Окафор, 44.