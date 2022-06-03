Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A4, у якому зіграють Бельгія та Нідерланди.
Еден Азар, Getty Images
03 червня 2022, 20:58
Бельгія та Нідерланди розпочнуть виступи в третьому в історії розіграші Ліги націй УЄФА з очного поединку на брюссельському стадіоні ім. короля Бодуена.
Роберто Мартінес вирішив використати з перших хвилин Бояту в трійці захисників, тоді як Кастань з'явився на лівому фланзі півзахисту, а Еден Азар, разом із Гансом Ванакеном, розташується під Ромелу Лукаку.
Луї ван Гал, у свою чергу, вирішив зробити ставку на Классена в центральній лінії, тоді як Бегвейн складе пару форвардів із Депаєм.
Бельгія: Міньоле — Альдервейрельд, Боята, Вертонген — Меньє, де Брюйне, Вітсель, Кастань — Ванакен, Е. Азар — Лукаку.
Запасні: Селс, Теате, Тілеманс, Карраско, Мертенс, де Кателаре, Троссар, Онана, Дендонкер, Салемакерс, Батчуаї.
Запасні: Флеккен, Крул, де Лігт, де Врей, Тіль, Гакпо, Ланг, Гатебур, Маласія, Тезе, Вегхорст, Копмейнерс.
Нідерланди: Сіллессен — Тімбер, ван Дейк, Аке — Думфріс, Классен, Ф. де Йонг, Блінд — Бергейс — Бергвейн, Депай.
Гра Бельгія — Нідерланди почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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