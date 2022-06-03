Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A4, у якому зіграють Бельгія та Нідерланди.

Бельгія та Нідерланди розпочнуть виступи в третьому в історії розіграші Ліги націй УЄФА з очного поединку на брюссельському стадіоні ім. короля Бодуена.

Роберто Мартінес вирішив використати з перших хвилин Бояту в трійці захисників, тоді як Кастань з'явився на лівому фланзі півзахисту, а Еден Азар, разом із Гансом Ванакеном, розташується під Ромелу Лукаку.

Луї ван Гал, у свою чергу, вирішив зробити ставку на Классена в центральній лінії, тоді як Бегвейн складе пару форвардів із Депаєм.

Бельгія: Міньоле — Альдервейрельд, Боята, Вертонген — Меньє, де Брюйне, Вітсель, Кастань — Ванакен, Е. Азар — Лукаку.

Запасні: Селс, Теате, Тілеманс, Карраско, Мертенс, де Кателаре, Троссар, Онана, Дендонкер, Салемакерс, Батчуаї.



Нідерланди: Сіллессен — Тімбер, ван Дейк, Аке — Думфріс, Классен, Ф. де Йонг, Блінд — Бергейс — Бергвейн, Депай.