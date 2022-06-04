Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів Ліги націй.

Уже в рамках першого туру Ліги націй УЄФА в групі А4 сталася невеличка сенсація. Нідерланди завітали в гості до Бельгії, та здолали господарів стадіону імені короля Бодуена на їхньому полі з рахунком 4:1. При чому, "Червоні дияволи" міжнародного футболу пропустили під завісу першого тайму, а вже поперерві геть розклеїлися, у підсумку отримавши в свої ворота ще три м’ячі. Бодай якусь відповідь від команди Роберто Мартінеса довелося чекати аж до кінця компенсованого часу.

Огляд матчу:

Бельгія — Нідерланди 1:4

Голи: Батшуаї, 90+3 — Бергвейн, 40, Депай, 51, 65, Думфріс, 62

Бельгія: Міньоле — Альдервейрельд, Боята, Вертонген — Меньє (Феррейра Карраско, 67), де Брюйне, Вітсель (Батшуаї, 66), Кастань — Ванакен (Онана, 46), Е. Азар (Мертенс, 46) — Лукаку (Троссард, 26).

Нідерланди: Сіллессен — Тімбер, ван Дейк, Аке (де Лігт, 74) — Думфріс, Классен, Ф. де Йонг, Блінд — Бергейс (Копмейнерс, 83) — Бергвейн, Депай.

Попередження: Мертенс — Ван Дейк.