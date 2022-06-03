Лига наций

"Бронзові" призери минулого чемпіонату світу отримали в свої ворота одразу чотири м'ячі.

Протистояння в Лізі націй УЄФА поки що відбуваються без залучення до них збірної України, яка готується до вирішального протистояння на шляху до чемпіонату світу-2022, тому для нашого вболівальника лише заповнюють інформаційну порожнечу між матчами "синьо-жовтих". Утім, якщо поєдинки рівня Бельгія — Нідерланди трапляються в сітці телетрансляцій, то пройти повз них було б дуже важко навіть за звичайних умов. Дербі в межах Бенілюксу цього разу приймав на своєму полі стадіон ім. короля Бодуена, а Польща та Вельс спостерігали на цю дуель збоку, бо вже встигли зіграти свій матч раніше (2:1).

На відміну від Іспанії та Португалії добою раніше, "Червоні дияволи" та "ораньє" одразу почали намагатися створювати моменти біля обох воріт. Господарі спробували вперше загострити перебіг подій на 13-й хвилині, коли потужний постріл Кастаня з лівого флангу штрафного прийняв на себе ближній каркас воріт, а вже за мить де Брюйне запустив над поперечиною м’яч з протилежного боку чужих володінь. Геть не було схоже на те, що зневажливі слова лідера Манчестер Сіті та команди Роберто Мартінеса по відношенню до цього турніру мали вплив на його партнерів, але зрештою Бельгія почала потрохи втрачати контроль над ситуацією.

Збігся в часі цей момент із раптовою травмою Ромелу Лукаку, який не зумів оговтатися після силової боротьби проти Аке перед чужим штрафним майданчиком. Бельгія в цей момент утратила вістря атаки, а разом із ним і весь малюнок для власного нападу. Нідерланди, які до цього не відзначались вдалими діями на чужій половині поля, натомість збільшили темп власних атак, за рахунок чого почали створювати перші нагоди для забитого м’яча зі свого боку.

Через певну пристрілку команда Луї ван Гала пройшла досить швидко та безболісно, після чого вже на 40-й хвилині вперше вразила чужі ворота. Стівену Бергвейну вдалося розвинути передачу з глибини від Френкі де Йонга пострілом із далекої відстані в правий кут чужих воріт, до чого виявився геть не готовим Сімон Міньоле. Та й форвард Тоттенгема влучив куди слід. Майже одразу гості мали нагоду подвоїти перевагу, проте початкова фіксація влучання м’яча в руку Кастаня під час прострілу з правого флангу від невгамовного Думфріса за допомогою VAR швидко перетворилося на скореговане вбік скасування покарання рішення — м’яч влучив в голову захисникові.

Бельгія не пропустила другий гол до перерви, тож на другий тайм ще зберігала певні наміри на те, аби відігратися. Однак, уже після відновлення гри навіть подвійна заміна від Мартінеса не мала жодного сенсу, оскільки зусиллями Классена та Бергейса в центрі поля Депай опинився в чужому штрафному під час раптової контратаки, та покарав суперників за помилку Онана, який тільки з’явився на полі.

Після цього господарі втратили будь-який інтерес до цієї гри, тому й отримали трохи згодом ще два м’ячі в свої ворота. Думфріс та Депай просто знущалися над захистом суперників, коли фактично розстрілювали порожні ворота під час чергових помилок бельгійців. Заміни фактично не допомагали збалансувати гру тренерському штабу "Червоних дияволів", але суперники під завісу основного часу втратили стимул іти добивати знекровленого ворога. Зрештою, Батшуаї таки забив м’яч у відповідь, але на загальне враження від виступу його команди це не мало впливу.

У наступному турі Бельгія зіграє в домашньому поєдинку проти Польщі, а Нідерланди завітають до Вельса після того, як той зіграє проти України.Бельгія —1:4Батшуаї, 90+3 — Бергвейн, 40, Депай, 51, 65, Думфріс, 62Міньоле — Альдервейрельд, Боята, Вертонген — Меньє (Феррейра Карраско, 67), де Брюйне, Вітсель (Батшуаї, 66), Кастань — Ванакен (Онана, 46), Е. Азар (Мертенс, 46) — Лукаку (Троссард, 26).Сіллессен — Тімбер, ван Дейк, Аке (де Лігт, 74) — Думфріс, Классен, Ф. де Йонг, Блінд — Бергейс (Копмейнерс, 83) — Бергвейн, Депай.Попередження: Мертенс — Ван Дейк.