Лига наций

Угорці досягли історичного результату.

Збірна Угорщини в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги націй приймала на своєму полі збірну Англії та здобула мінімальну перемогу.

Як повідомляє портал Wildstat, це перша перемога угорців у протистоянні з англійцями з 1962 року. Тоді Угорщина перемогла з рахунком 2:1 у рамках матчу чемпіонату світу.

Команди провели між собою двадцять шість поєдинків, у яких було зафіксовано сім перемог Угорщини, три нічийні результати та 16 тріумфів Англії.

Нагадаємо, що Джастін та Бовен дебютували у складі збірної Англії в матчі проти Угорщини