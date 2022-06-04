Угорці досягли історичного результату.
Харрі Кейн, getty images
04 червня 2022, 22:14
Збірна Угорщини в рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги націй приймала на своєму полі збірну Англії та здобула мінімальну перемогу.
Як повідомляє портал Wildstat, це перша перемога угорців у протистоянні з англійцями з 1962 року. Тоді Угорщина перемогла з рахунком 2:1 у рамках матчу чемпіонату світу.
Команди провели між собою двадцять шість поєдинків, у яких було зафіксовано сім перемог Угорщини, три нічийні результати та 16 тріумфів Англії.
Нагадаємо, що Джастін та Бовен дебютували у складі збірної Англії в матчі проти Угорщини