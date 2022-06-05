Лига наций

Керманич поділився враженнями від поєдинку Ліги націй.

У стартовому для себе матчі третього в історії розіграшу Ліги націй УЄФА збірна Німеччини зіграла внічию на полі Італії (1:1).

Італія — Німеччина 1:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "Бундестім" Ганс-Дітер Флік після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Ми добре розпочали гру, а потім за 15-20 хвилин примудрилися її програти. Італія зіграла в гарний футбол, тоді як ми припустилися багатьох помилок ще на етапі підготовки.

Німеччині не вистачало інтенсивності та надійності в обороні, над чи ще потрібно буде попрацювати для того, аби краще зіграти у вівторок. Подібне трапляється з нами вже не вперше, тож потрібно щось змінювати.

Італія була набагато більш згуртованою та добре підготовленою, аніж ми на те очікували, тому добре, що нам вдалося одразу зрівняти рахунок.

Цей матч лише підтверджує, що Ліга націй дозволяє вам завжди протистояти дуже сильним суперникам. Сьогодні наші результати були негативними, ми можемо і повинні зробити більше. Нам не вистачало інтенсивності та нашої звичної педантичності.

Італія — нація, яка живе і дихає футболом. Вони дуже міцні в обороні, а я захоплююся Манчіні та тим, як його команда грала на Євро. Ми всі поступово стали фанатами Італії, спостерігаючи за тим, як вони грали на цьому турнірі.

У них є все необхідне для перезавантаження та початку іншої успішної ​​епохи", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі Німеччина на власному полі буде приймати Англію.