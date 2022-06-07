Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй.
Австрія — Данія, Getty Images
07 червня 2022, 08:38
У рамках другого туру Ліги націй збірна Данії в гостях здобула перемогу над національною командою Австрії з рахунком 2:1.
Рахунок у матчі було відкрито на 28 хвилині, коли результативним ударом у складі датчан відзначився Хейберг. Потім у середині другого тайму господарі зрівняли рахунок зусиллями Шлагера. Перемогу данцям приніс забитий м'яч Ларсена на 84-й хвилині.
Огляд матчу
Австрія — Данія 1:2
Голи: Шлагер, 67 — Хейберг, 28, Ларсен, 84