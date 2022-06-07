Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй.

У рамках Ліги націй збірна Хорватії на своєму полі поділила очки із національною командою Франції. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли на 52 хвилині результативним ударом у складі французів відзначився Рабіо. Проте останнє слово було за хорватами – на 83 хвилині пенальті реалізував Крамарич.

Після двох турів Франція та Хорватія набрали по одному очку і розташовуються на третьому та четвертому місцях. Попереду Данія та Австрія, які мають по чотири бали.

Огляд матчу

Хорватія — Франція 1:1

Голи: Крамарич, 83 (пен.) — Рабіо, 52



Хорватія: Ліваковіч — Юранович, Ерлич, Віда, Барішич — Модрич (Сучич, 79), Брозович, Ковачич (Влашич, 80) — Маєр (Пашалич, 63), Будімір (Крамарич, 70), Брекало (Оршич, 63).



Франція: Меньян — Павар, Саліба, Кімпембе, Дінь — Гендузі, Тчуамені (Камара, 62) — Діабі (Клосс, 80), Нкунку, Рабіо — Бен Єддер (Грізманн, 61).



Попередження: Віда — Кімпембе.