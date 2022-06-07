Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй.
Хорватія — Франція, Getty Images
07 червня 2022, 07:16
У рамках Ліги націй збірна Хорватії на своєму полі поділила очки із національною командою Франції. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли на 52 хвилині результативним ударом у складі французів відзначився Рабіо. Проте останнє слово було за хорватами – на 83 хвилині пенальті реалізував Крамарич.
Після двох турів Франція та Хорватія набрали по одному очку і розташовуються на третьому та четвертому місцях. Попереду Данія та Австрія, які мають по чотири бали.
Огляд матчу
Хорватія — Франція 1:1
Голи: Крамарич, 83 (пен.) — Рабіо, 52
Хорватія: Ліваковіч — Юранович, Ерлич, Віда, Барішич — Модрич (Сучич, 79), Брозович, Ковачич (Влашич, 80) — Маєр (Пашалич, 63), Будімір (Крамарич, 70), Брекало (Оршич, 63).
Франція: Меньян — Павар, Саліба, Кімпембе, Дінь — Гендузі, Тчуамені (Камара, 62) — Діабі (Клосс, 80), Нкунку, Рабіо — Бен Єддер (Грізманн, 61).
Попередження: Віда — Кімпембе.