Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A3, у якому зіграють Німеччина та Англія.

Збірні Німеччини та Англії зіграють матч другого туру Ліги націй УЄФА на Альянц Арені в Мюнхені.

Ганс-Дітер Флік, після нічиєї проти Італії (1:1), вирішив використати в стартовому складі Шлоттербека та Клостерманна в трійці захисту, тоді як Гофманн та Раум зіграють на флангах, Мусіала та Гюндоган освіжать півзахист, а Гаверц очолить атаку.

Гарет Саутгейт, на тлі сенсаційної поразки від Угорщини (0:1), випустив на поле з перших хвилин Тріпп'єра та Вокера на флангах захисту, Філліпс доповнить Райса в опорній зоні, а Маунт розташується під трійкою нападників із Сакою та Стерлінгом по краях.

Німеччина: Ноєр — Шлоттербек, Рюдігер, Клостерманн — Гофманн, Гюндоган, Кімміх, Раум — Мюллер, Мусіала — Гаверц.

Запасні: Трапп, Бауманн, Штах, Керер, Горецка, Вернер, Гнабрі, Нмеча, Зюле, Генріхс, Сане, Брандт.



Англія: Пікфорд — Тріпп’єр, Магвайр, Стоунз, Вокер — Філліпс, Маунт, Райс — Сака, Кейн, Стерлінг.

Запасні: Поуп, Рамсдейл, Джеймс, Гріліш, Гуехі, Коуді, Ворд-Прауз, Галлахер, Беллінгем, Бовен, Александер-Арнольд, Абрагам.



Гра Німеччина — Англія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.