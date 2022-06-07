Лига наций

Головний тренер ірландців висловився про найближчий матч.

У стартовому матчі Ліги націй збірна України у гостях зіграє проти національної команди Ірландії.

Головний тренер ірландців Стівен Кенні дав коментар перед грою з Україною.

"На нас очікує незвичайна гра. Українські футболісти, тренери, весь персонал їхньої команди є послами своєї держави, в якій хаос і тисячі загиблих. Куди б вони не приїхали виступати, вони опиняються в епіцентрі уваги місцевих засобів масової інформації. Це зрозуміло.

Ми знаємо, що Україна змінювала свою модель гри, передусім у півзахисті, прямо по ходу відбірної кампанії чемпіонату світу-2022. У синьо-жовтих велика глибина складу. Усі бачили останні два матчі українців. У них, особливо в поєдинку проти Шотландії, наш суперник показав справжній клас", — наводить слова Кенні офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Ірландія – Україна відбудеться 8 червня, о 21:45 за київською годиною. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.