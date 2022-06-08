Лига наций

Захисник прокоментував підготовку до матчу проти Ірландії.

Збірна України завершує нетривалий цикл підготовки до стартового для себе поєдинку третього в історії розіграшу Ліги націй УЄФА, у якому команда Олександра Петракова змагатиметься проти Ірландії на полі суперників.

Захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко розповів про настрій та кондиції нашої команди напередодні чергового відповідального поєдинку.

"Після вчорашнього перельоту ми відновлювались, а сьогодні на нас чекало одне тренування. Приступили до роботи.

Про попередній матч ми вже забули, бо треба рухатися далі. Зараз перед нами стоїть завдання повернутися до Ліги A, бо ми несправедливо вилетіли до Ліги B.

Ірландія — Україна. Напередодні

Я вважаю, що ми мали залишатися в найвищому дивізіоні, тому зараз будемо займатися виправленням цього прикрого факту.

У Дубліні класний стадіон, а завтра на нього ще й прийдуть уболівальники підтримувати нас та суперників. Сподіваюсь, що буде аншлаг.

Ніколи ще не грали проти Ірландії. Була теорія, нам було представлено команду суперників. Уже три гри поспіль граємо проти британців. Буде черговий бій", — заявив український виконавець.

Матч Ірландія — Україна відбудеться 8 червня, о 21:45 за київським часом.