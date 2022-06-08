Лига наций

Тренера звільнили після домашньої поразки від Казахстану.

Федерація футболу Словаччини на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера національної команди Штефана Тарковича.

Причиною звільнення стали невдалі результати команди. Спочатку Словаччина невдало пройшла відбірковий етап на ЧС-2022, поступившись Росії та зігравши внічию проти Хорватії, посівши третє місце у групі.

Продовжилося і закінчилося все на грі Ліги націй, у якому Словаччина на своєму полі поступилася Казахстану (0:1).

Рішення про майбутнього наставника ухвалять цього літа. До призначення нового фахівця збірну очолюватимуть Самуель Словак та Марек Мінтал.

У наступних матчах Словаччина зіграє проти Азербайджану та Казахстану.

Нині Словаччина посідає друге місце у дивізіоні С Ліги націй, набравши три очки після двох ігор. У Казахстану шість очок, а Білорусь та Азербайджан — по одному балу.