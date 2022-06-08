Тренера звільнили після домашньої поразки від Казахстану.
futbalsfz.sk
08 червня 2022, 18:38
Федерація футболу Словаччини на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера національної команди Штефана Тарковича.
Причиною звільнення стали невдалі результати команди. Спочатку Словаччина невдало пройшла відбірковий етап на ЧС-2022, поступившись Росії та зігравши внічию проти Хорватії, посівши третє місце у групі.
Продовжилося і закінчилося все на грі Ліги націй, у якому Словаччина на своєму полі поступилася Казахстану (0:1).
Рішення про майбутнього наставника ухвалять цього літа. До призначення нового фахівця збірну очолюватимуть Самуель Словак та Марек Мінтал.
У наступних матчах Словаччина зіграє проти Азербайджану та Казахстану.
Нині Словаччина посідає друге місце у дивізіоні С Ліги націй, набравши три очки після двох ігор. У Казахстану шість очок, а Білорусь та Азербайджан — по одному балу.