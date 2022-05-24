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34-річний хавбек виступав за збірну Словаччини із 2007 року.

Півзахисник Трабзонспору Марек Гамшик вирішив завершити виступи у складі збірної Словаччини. Про це футболіст повідомив у своїх соціальних мережах.

"Це було непросто, я довго думав, але через 15 років вирішив закрити значну та прекрасну частину своєї футбольної кар'єри. Я завершую кар'єру у національній збірній.

Це була довга і красива подорож, якою я дуже пишаюся. Я зворушений тим, що став частиною всіх успіхів збірної Словаччини. Мені довелося бути частиною команди, яка була на чемпіонаті світу 2010 року у Південній Африці, а у 2016 та 2021 роках була присутня на чемпіонатах Європи. Для мене було великою честю бути капітаном у понад 50 матчах у складі збірної.

Я завжди вважав представляти свою країну величезною честю, відповідальністю та намагався віддати все на полі. Завжди було чудово співати гімн Словаччини перед матчами та бачити вболівальників із нашими прапорами на трибунах. Більше мотивації і не вимагалося.

Дякуємо всім тренерам, товаришам по команді та персоналу, з якими я мав честь працювати тут, разом ми намагалися зробити все для успіху словацького футболу! До зустрічі на матчах нашої збірної!", - написав Гамшик в Instagram.

Гамшик розпочав виступи у складі збірної Словаччини у лютому 2007 року. З того часу 34-річний футболіст провів 135 матчів, забивши 26 голів і віддавши 20 асистів.

У поточному сезоні Гамшик провів 32 матчі за Трабзонспор, у яких забив два м'ячі та віддав чотири результативні передачі.