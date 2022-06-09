Лига наций

Пропонуємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй-2021/22.

У першому матчі Ліги націй дивізіону B збірна України здобула непросту перемогу над Ірландією.

Незважаючи на непросте закінчення зустрічі, в якій ірландці неодноразово могли зрівняти рахунок, курйозний гол Віктора Циганкова на початку другого тайму став єдиним у матчі та переможним для України.

Огляд матчу:

Ірландія — Україна 0:1

Гол: Циганков, 48



Ірландія: Келлегер — Коллінз, Даффі, Еган (О’Ши, 62) — Крісті (Браун, 68), Гендрік, Каллен, Стівенс (Макклін, 68) — Робінсон (Обафемі, 68), Огбене (Гамільтон, 78), Найт.



Україна: Лунін — Попов, Бондар, Сирота — Качараба (Караваєв, 71), Шапаренко, Сидорчук (Ігнатенко, 88), Миколенко — Зубков (Циганков, 46), Довбик (Сікан, 80), Мудрик (Піхальонок, 71).



Попередження: Каллен — Миколенко