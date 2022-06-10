Лига наций

Півзахісник не допоможе національній команді через травму.

Збірна України продовжує свої виступи на міжнародній арені в рамках Ліги націй.

В наступних матчах проти Вірменії та Ірландії команді Петракова не допоможе півзахісник донецького Шахтаря Тарас Степаненко.

"На жаль, я не зможу допомогти збірній у матчах з Вірменією та Ірландією. Тому для мене цей сезон завершено", — написав футболіст у своєму Інстаграмі.

Нагадаємо, що матч Україна — Вірменія відбудеться завтра о 16:00 за київським часом, в той час як гра проти Ірландії запланована на 14 червня.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку проти Вірменії.