Півзахісник не допоможе національній команді через травму.
тарас степаненко, getty images
10 червня 2022, 15:08
Збірна України продовжує свої виступи на міжнародній арені в рамках Ліги націй.
В наступних матчах проти Вірменії та Ірландії команді Петракова не допоможе півзахісник донецького Шахтаря Тарас Степаненко.
"На жаль, я не зможу допомогти збірній у матчах з Вірменією та Ірландією. Тому для мене цей сезон завершено", — написав футболіст у своєму Інстаграмі.
Нагадаємо, що матч Україна — Вірменія відбудеться завтра о 16:00 за київським часом, в той час як гра проти Ірландії запланована на 14 червня.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку проти Вірменії.