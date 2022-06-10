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Едгар Бабаян дав коментар перед матчем проти України.

Півзахисник збірної Вірменії Едгар Бабаян висловився напередодні гри проти збірної України.

"Я дуже радий повернутися до збірної. Ми готуємося, щоб завтра провести хороший матч. Знаю, що збірна України дуже сильна команда, але ми готові і намагатимемося взяти три очки. Кожна гра по-своєму складна. У цій групі всі команди сильні. Ми повинні бути готові до кожної гри та постаратися перемогти.

Як я вже казав, усі команди нашої групи дуже сильні. Частина гравців збірної України виступає у командах високого класу. Тому ми маємо намагатися грати у свій футбол у кожній грі. Ми знаємо, що це буде непросто, але ми зробимо все можливе для того, щоб виграти", — наводить слова Бабаяна сайт Федерації футболу Вірменії.

Нагадаємо, що матч Україна – Вірменія відбудеться завтра, 11 червня, о 16:00. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.