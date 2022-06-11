Лига наций

Тренерський штаб збірної визначився з переліком виконавців.

Збірна України посилено готується до зустрічі проти Вірменії в рамках третього туру Ліги націй УЄФА.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з головним тренером Олександром Петраковим за кілька годин до початку гри визначив для себе перелік із 23 виконавців, які матимуть змогу з’явитися на полі Міського стадіону в місті Лодзь (Польща).

Заявка збірної України:

Воротарі: 1. Андрій Лунін, 12. Андрій Пятов, 23. Дмитро Різник;

Захисники: 2. Валерій Бондар, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко;

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Данило Ігнатенко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков;

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 19. Данило Сікан.

Таким чином, серед групи виконавців, які перебувають у розташуванні нашої збірної, на гру проти Вірменії не були заявлені Едуард Соболь та Олександр Сирота.

Матч Україна — Вірменія відбудеться 11 червня, о 16:00 за київським часом. Football.ua проведе текстову трансляцію цієї гри.